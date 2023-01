Traditionsgasthaus in Wernberg hat neuen Pächter

Weil die Wirtsleute in den wohlverdienten Ruhestand gewechselt sind, hat ein neuer Pächter die "Dorfschenke" in Kaltschach, Gemeinde Wernberg, per 1. Jänner übernommen. Eröffnung ist am 9. Jänner.