Seit 2011 vergibt das "Ski Guide Austria"-Team diese Auszeichnung für innovative Ideen, kreative Aktionen oder herausragende Investitionen, die Skigebieten Alleinstellungsmerkmale und dem österreichischen Wintersport Impulse geben. Dieses Mal konnte der Prokurist der Bergbahnen Gerlitzen Alpe, Manuel Kapeller-Hopfgartner, den "Ski Guide Austria"-Award entgegennehmen. In diesem Jahr konnten die Gerlitzen unter anderem durch die Öffnungsstrategie während der Covid-19-Pandemie, die Errichtung der neuen Vierer-Sesselbahn Wörthersee-Freeride-Jet sowie den energie- und ressourcenschonenden Ausbau des Beschneiungssystems überzeugen. "Die Gerlitzen Alpe wird ausgezeichnet für die konsequente Weiterentwicklung des Skigebietes für alle Altersgruppen, Könnerstufen und Winterwanderer sowie die großflächige Angebotserhaltung während der Pandemie und die permanenten Qualitätsverbesserungen", heißt es. Unter anderem wurde eine neue Hüttenkult-Winterwanderung eingeführt.

"Als Skigebiet und Ausflugsziel im Zentrum Kärntens sind wir stets bemüht, gemeinsam mit der Tourismusregion Villach und dem Tourismusverband Gerlitzen Alpe – Ossiacher See unser Angebot und das Besuchererlebnis für unsere Gäste zu optimieren und voranzubringen", so Kapeller-Hopfgartner: "Daher freuen wir uns besonders, dass unsere Bemühungen Anklang finden und wir in diesem Jahr den renommierten 'Ski Guide Austria'-Award entgegennehmen dürfen."

Auch zukünftig soll es auf der Gerlitzen Alpe keinen Stillstand geben, sondern im Sinne eines nachhaltigen Naherholungsgebietes für Jung und Alt weitergearbeitet werden.