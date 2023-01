Die Stadt Villach zieht eine erfolgreiche Adventbilanz. Hunderttausende Besucher zog es im Dezember in die Innenstadt. „Es war der erste richtige Advent nach Corona. Wir waren sehr zufrieden“, resümiert Organisator Johann Presslinger. Am stärksten Tag, dem 8. Dezember, konnten über 25.000 Besucher, darunter auch aus Italien und Slowenien, gezählt werden. Zu den Highlights zählte die Show mit ORF-Publikumsliebling Harry Prünster, der laut Presslinger heuer auch beim Kirchtag dabei sein soll. Eine Fortführung der Swinging-Christmas-Konzerte, die es das erste Mal in den Adventhütten gab, ist angedacht. Bis Ende der Woche haben der Vergnügungspark, die Mandelrösterei und einzelne Gastrohütten noch geöffnet. Danach heißt es auf Wiedersehen bis zum Villacher Advent 2023 ab 17. November. Der Winterwunderwald leuchtet noch bis 19. Februar.