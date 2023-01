"Der Standort Villach hat sich nicht bewährt, wir konzentrieren uns ab sofort nur mehr auf unseren Standort in Klagenfurt", begründet Chef Ali Rafati die Schließung vom "The Daft Dog" am Hans-Gasser-Platz. Am Montag musste er das Hot Dog-Lokal, das 2019 eröffnete, nach einem Notverkauf räumen. Auch Personalmangel und Kundenrückgang sollen laut Rafati eine Fortführung des Betriebes verhindert haben.