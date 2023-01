Seinen bisher spektakulärsten Auftritt hat Joe Kohlhofer im Dezember 2015 hingelegt: Zwei Stunden lang spielte der Villacher auf Antenne Kärnten mit "Last Christmas" von "Wham" den Weihnachtssong schlechthin. "Es gab fast 1000 Anrufe bei uns. Viele wollten, dass ich immer so weiter mache. Manche haben mich aber angefleht, endlich aufzuhören", erinnert sich der heute 34-Jährige an die Aktion, die ein weltweites Medienecho zur Folge hatte.

Acht Jahre lang war Kohlhofer eine prominente Stimme auf Antenne Kärnten, zuerst in der Morgensendung, später in unterschiedlichen Funktionen. Nun nimmt er Abschied: Der Moderator ist ab 1. Jänner auf Radio Flamingo zu hören. Der erste österreichweite Schlagersender gehört (wie Antenne Kärnten und die Kleine Zeitung) zur Styria Media Group AG. Ausgestrahlt wird das Programm über DAB+, also über Digitalradio, via App, als Livestream auf Radio Flamingo im Web und via Smart Speaker.

Auch beim Villacher Fasching

"Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe", sagt Kohlhofer, der auch in seiner Freizeit bald vom Rampenlicht verfolgt wird: Er steht heuer erstmals beim Villacher Fasching auf der Bühne. Der Moderator springt für "Nachzipfer" Hannes Höbinger ein, der in dieser Saison eine Pause einlegt. Kopieren wird und will er ihn nicht. "Es gibt nur ein Original. Mein Humor ist ein anderer", sagt Kohlhofer. "Ich spiele einen Aushilfslehrer, ähnlich wie Elyas M’Barek im Film Fack Ju Göthe."