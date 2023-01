Am Abend des Neujahrstages verletzte sich eine Wanderin am Dobratsch und wurde von der Bergrettung Villach geborgen. Die junge Wienerin (23), derzeit auf Urlaub in Kärnten, rutschte auf einer Eisplatte am Weg aus und verletzte sich am rechten Bein unbestimmten Grades. Nach Absetzen des telefonischen Notrufs rückte das Team der Bergrettung Villach ab der Rosstratte zu Fuß zum Unfallort aus - er befand sich in der Nähe des Gipfels des "Zehners" auf der Gipfelstraße.

Erstversorgung durch Vater

Die junge Patientin wurde von ihrem Vater erstversorgt. Zwei Polizisten, die zufällig vorbeikamen, halfen der Verletzten mit einem Biwaksack. Somit konnte eine Unterkühlung weitgehend vermieden werden, heißt es von der Bergrettung.

Geborgen

Nach medizinischer Versorgung durch den Bergrettungs-Notarzt wurde die junge Frau mit dem Akia zum Parkplatz an der Rosstratte gebracht und dort dem Rettungs-Team des Roten Kreuzes übergeben und ins LKH Villach gebracht.

Im Einsatz standen acht Mann der Bergrettung.