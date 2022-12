Sie stehen wegen der Streichung von Taxiplätzen am Hauptbahnhof massiv in der Kritik. Autos fahren kreuz und quer, es kommt zu Anzeigen, Kunden sind verärgert. Waren Sie sich dieser Folgen bewusst?

Gerald Dobernig. Ich glaube, dass andere Politiker das anders gemacht hätten. Sie hätten jemanden von der Behörde hingeschickt und das klären lassen. Wir haben aber den Zugang, dass wir dafür verantwortlich sind und ich habe deshalb von vorne herein die Diskussion gesucht. Wir haben seit September mit der Innung über konkrete Lösungen geredet und es kamen für diesen Weg immer positive Signale. Dann hat es auf einmal nicht mehr gepasst.

Auch die Innung war mit dieser Lösung einverstanden?

Die Lösung, die jetzt dort ist, ist im Konsens mit der Innung geschaffen worden und wir setzen ohne Konsens auch keine neue Lösung um.

Warum dauert es, bis nun eine neue Lösung umgesetzt wird?

Aktuell arbeiten wir an einer neuen Lösung, bei der alle Seiten gesagt haben, sie können sich das vorstellen und ich bin zuversichtlich, dass wir das im Jänner umsetzen können. Aber es braucht dafür Gutachten, Erhebungen und die Verordnung.

Bürgermeister Günther Albel sucht auch nach einer Lösung, Klubobmann Harald Sobe (beide SPÖ) spricht davon, dass sich das von Ihnen verursachte „Chaos“ auf die gesamte Stadt ausdehne. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der SPÖ beschreiben?

Ich glaube, dass es nicht richtig ist, wenn man die SPÖ in einen Topf wirft. Mit dem weitaus größten Teil kann ich sehr gut zusammenarbeiten. Und es mag wiederum andere geben, die ihren Job darin sehen, sich gegenseitig etwas über Medien auszurichten.

Wie viele Ihrer Entscheidungen schaffen es in die Umsetzung?

Ich habe das Gefühl, dass es bei vielen Themen den Konsens gibt, dass sich etwas bewegen muss und dass wir da an einem Strang ziehen. Bei ein, zwei Themen sind wir uns im Verkehrsbereich nicht einig. Da geht es darum, wie weit neue Projekte gehen dürfen.

Mit Dezember wurde beim Busverkehr eine Reform vollzogen. Wie waren bisher die Rückmeldungen?

Unterschiedlich. Die Betriebszeiten sind manchen zu kurz und einzelne Linien fahren nicht mehr so, wie sie gebraucht wurden. Wir gehen Schritt für Schritt und ich glaube, dass wir so auch eine gesündere Entwicklung haben. Große Veränderungen müssen auch umgesetzt werden können.

Vor allem das Einstellen/Verlegen einzelner Linien (6,10) regt auf. Haben Sie hier Änderungen geplant?

Die Linie 10 fährt nicht mehr direkt vors Atrio, weil dort die Regionallinien stündlich stehen bleiben. Wir schauen uns das jetzt an, es ist aber auch eine Frage der Mittel, die wir in eine Haltestelle investieren. An der Linie 6 werden wir im Frühjahr eine neue Haltestelle beim Neukauf eröffnen, das wird vielen eine Hilfe sein.

Merkt man, dass mehr Leute den Bus nutzen?

Es wird berichtet, vor allem auf der Linie von Völkendorf zur Infineon. Wir müssen aber auf die Zahlen warten.

Wird die Erde bei der Landtagswahl kandidieren?

Es wird dazu demnächst ein Statement geben.

Um Ihre Person werden Rücktrittsgerüchte laut. Werden Sie gehen?

Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe noch viel zu tun, aber ich habe auch gemerkt, dass dieses ganze Theater auch bei meiner Familie Spuren hinterlässt und ich überlege mir regelmäßig, ob das noch Sinn macht. Wir schaufeln jetzt einmal viel weg und wenn nichts mehr zu tun ist, werde ich mir das wahrscheinlich nicht mehr lange anschauen.