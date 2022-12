Um die sechs Grad "warm" ist derzeit das Wasser des Wörthersees. Das hält aber rund 100 Kärntner nicht davon ab, in den See zu springen. Während es immer wieder einzelne "hartgesottene" Männer und Frauen gibt, die ganzjährig und unabhängig von den Wasser- und Außentemperaturen ihr Bad im See nicht nehmen lassen, so sind es am 1. Jänner gleich um die 100 Menschen, die jedes Jahr vor rund 1500 Schaulustigen den Sprung ins sehr kühle Nass wagen.

Doch warum tut man das? Das so genannte Neujahrsschwimmen geht auf einen alten Brauch zurück. Denn der Sprung in den See am 1. Jänner soll Glück bringen. Im Jahr 2010 hat laut Kärnten Werbung der Verein "Sport am Wörthersee" diese alte Tradition wieder aufleben lassen. Selbst mitmachen oder zuschauen kann man am Neujahrstag ab 12 Uhr in Velden. Die Schwimmer starten im Strandpark vor dem Schlosshotel Velden und schwimmen etwa 50 Meter weit bis auf eine Plattform und zurück.