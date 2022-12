Das Interesse an Geschichte und Archäologie ist Hansi Mikl aus Petschnitzen am Faaker See quasi in die Wiege gelegt worden. "Schon mein Opa hat sich mit lokalen Legenden und deren Locations beschäftigt", erinnert er sich an die vielen Geschichten, die am Küchentisch erzählt wurden. Etwa, dass es einmal eine mittelalterliche Burg auf dem nahe gelegenen Wauberg gegeben habe, mit warmen Quellen, die den Burgteich einst speisten, und die beim großen Erdbeben von 1348 versiegten. "Diese Geschichten habe ich aufgeschrieben, damit sie nicht vergessen werden."