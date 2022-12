Die SPÖ Villach sorgt mit einer Aussendung für Irritation im Magistrat. Klubobmann Harald Sobe übt harsche Kritik an Verkehrsreferent Gerald Dobernig (Verantwortung Erde). Dieser hätte mit der Streichung von Taxiplätzen am Hauptbahnhof Chaos verursacht und würde dieses mit verwaisten Buswartehäuschen durch (ausgelöst den neuen Taktverkehr-Fahrplan) auf die gesamte Stadt ausdehnen. „Weder Hinweisschilder noch der Abbau der ungenutzten Bushaltestellen wurden in Auftrag gegeben“, konkretisiert Sobe.