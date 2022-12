Brandalarm in Thörl-Maglern im Bezirk Villach-Land. Aus bisher unbekannter Ursache stand am Mittwochnachmittag um 15 Uhr ein Wohnhaus in der Ortschaft Unterthörl in Vollbrand. "Über die Außenfassade brannte es auf. Der Dachstuhl ist komplett abgebrannt", erzählt Einsatzleiter Wolfgang Standner von der FF Thörl-Maglern. Drei weitere freiwillige Feuerwehren standen ebenfalls beim Geschehen nahe der italienischen Grenze im Einsatz. Damit Glutnester das Feuer nicht wieder entfachen, blieben rund zehn der knapp 100 Feuerwehrleute zur Überwachung über Nacht vor Ort.

Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. "Erst morgen werden die Brandermittler vorbeischauen", sagt Standner. Die zwei Bewohner des Hauses, eine 88-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann, konnten das Gebäude selbstständig verlassen und die Einsatzkräfte alarmieren. Es gab keine Verletzten. Der Sachschaden ist laut Polizei erheblich, eine Summe ist aber noch unbekannt.