Brandalarm in Thörn-Maglern im Bezirk Villach-Land. Aus bisher unbekannter Ursache stand am Mittwochnachmittag ein Wohnhaus in der Ortschaft Unterthörl in Vollbrand. "Über die Außenfassade brannte es auf. Der Dachstuhl ist komplett abgebrannt", erzählt Einsatzleiter Wolfgang Standner von der FF Thörl-Maglern. Drei weitere Freiwillige Feuerwehren standen ebenfalls beim Geschehen nahe der italienischen Grenze im Einsatz. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle. Damit Glutnester das Feuer nicht wieder entfachen, bleiben rund zehn der knapp 100 Feuerwehrleute zur Überwachung vor Ort.

Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. "Erst morgen werden die Brandermittler vorbeischauen", sagt Standner. Die Bewohnerin des Hauses soll das Gebäude selbstständig verlassen und die Einsatzkräfte alarmiert haben. Zum jetzigen Stand gibt es keine Verletzten.