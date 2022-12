In der Alpenarena herrscht dieser Tage buntes Treiben, der Tross der Weltcupskispringerinnen gastiert an der Drau. Im ersten von zwei Springen lief es mit dem Heimsieg der Österreicherin Eva Pinkelnig bereits nach Wunsch. Richtig verliebt in Villach haben sich die Aktiven und Funktionäre aber am Abend bei der Siegerehrung am Rathausplatz. 1500 Menschen waren gekommen, um im Lichtermeer am Eislaufplatz den Top-Athletinnen zuzujubeln. „So etwas habe ich überhaupt noch nie erlebt“, schwärmte Pinkelnig, die unter tosendem Applaus zu „I am from Austria“ von Reinhard Fendrich auf die Bühne marschierte und bei der Hymne sichtlich Tränen in den Augen hatte.