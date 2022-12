Ein schwarzes Stierkalb mit weißem Fleck auf der Stirn bahnt sich mit wackeligen Beinen den Weg aus dem Stall in Richtung Freiheit. "Der ist lästig, typisch Männchen", sagt Christine Schönett und schubst das kleine Tier namens Josef zurück in den Stall, den es sich mit zwei weiteren Kälbern, Maria und Magdalena, sowie Mutterkuh Funny teilt. Das Quartett und der mächtige pechschwarze Stier Herkules sind in der Region rund um Treffen am Ossiachersee kleine Berühmtheiten geworden. Eine Drillingsgeburt bei Rindern gab es hier noch nie.