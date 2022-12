Mit einem ungewöhnlichen Fall wird sich in nächster Zeit die Polizei in Villach beschäftigen müssen: Eine unbekannte Frau überbrachte dem Tierheim am Heiligen Abend eine Mutterhündin mit sechs Welpen. Sie erzählte, ein Finder, von dem sie nur den Vornamen wisse, habe die Tiere in einer Einkaufstasche, nur mit einer dünnen Decke geschützt, nahe einer Raststation gefunden.

Seit Jahren würden zwei Damen immer wieder zur Weihnachtszeit "Fundtiere", meist mehrere Welpen, im Tierheim abgeben, stets mit einer ähnlichen Geschichte. "Woher die Mamas mit ihren Kleinen wirklich stammen, wird noch recherchiert", heißt es in einem Facebook-Posting des Tierschutzvereins. Stets würde ein Chip fehlen. Die Fälle würden nun zur Anzeige gebracht.

Die aktuell abgegebene Hundefamilie ist zwar schwach, wird aber jetzt im Heim aufgepäppelt.