Am Christtag um 12.35 Uhr reiste ein 24-jähriger in Italien wohnhafter albanischer Staatsbürger beim Grenzübergang Karawankentunnel von Slowenien kommend mit einem Pkw ein. Beamte der Grenzkontrollstelle überprüften die Person und das Auto. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Wagen, ein BMW 330i, seit 2016 in Deutschland als gestohlen gemeldet ist. Das Fahrzeug wurde sofort sichergestellt.

Der Albaner gab bei seiner Einvernahme an, dass er den Pkw "ganz legal" in Italien erworben habe. Er wurde angezeigt. Die Klärung der Besitzverhältnisse wird laut Polizei "nun Gegenstand der Ermittlungen sein und wohl noch einige Tage in Anspruch nehmen".