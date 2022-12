Nicht ganz alltäglich war der Einsatzort am Sonntag um 9.01 Uhr für die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Lind ob Velden. Sie wurden in die Pfarrkirche gerufen, da diese voller Rauch war.

Was war geschehen? In einer in der Kirche abstellten Laterne begann das Kerzenwachs zu brennen. Dadurch kam es zu einer Rauchentwicklung. Mithilfe eines Druckbelüfters wurde der Rauch nach rund einer Stunde komplett aus der Kirche "verbannt". Weitere Schäden oder gar Verletzte gab es nicht.