Unbekannte Täter gelangten laut Polizei am Heiligen Abend zwischen 15.30 Uhr und 21.30 Uhr jeweils über den Balkon in zwei Erdgeschoss-Wohnungen. Sowohl in Villach-Lind als auch in Villach-Völkendorf waren die Einbrecher "erfolgreich": In den Räumlichkeiten der einen Wohnung stahlen sie diversen Schmuck in unbekannter Höhe. In der anderen Wohnung erbeuteten sie Bargeld und Goldmünzen – ebenfalls in unbekannter Höhe.

Am Stefanitag wurde noch ein dritter Einbruch bekannt. Demnach drangen Einbrecher irgendwann zwischen 23. und 26. Dezember in das zu dieser Zeit unbewohnte Haus eines Ehepaars ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse. Laut den Hausbesitzern wurde Goldschmuck gestohlen. Auch in diesem Fall ist die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen.