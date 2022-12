Anlässlich des 35-jährigen Bestehens stellt das Kulturforum Villach das "Nordic Jazz Championship Festival" in den Mittelpunkt des ersten Konzert-Halbjahres. Anlass dafür ist die nordische Skiweltmeisterschaft in Planica. "Wir wollten eine Synergie zwischen Sport und Jazz schaffen", sagt Obmann Hans Jalovetz. Am 1. und 2. März (19 Uhr) werden daher jeweils drei Konzerte auf die Bühne gebracht.