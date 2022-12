Trotz steigender Kosten - rundherum und auch auf den Pisten - blicken die regionalen Skigebiete optimistisch auf die kommenen Tage der Weihnachtsferien. "Die Sehnsucht nach Skifahren und nach Bewegung in der Natur ist groß. Das zeigt auch der bisherige Vorverkauf von Skipässen, hier haben wir schon wieder Vor-Corona-Niveau erreicht", sagt Gerlitzen-Geschäftsführer Hans Hopfgartner, der auf perfekte Wetterbedingungen auf den Bergen verweist. Die gute Buchungslage in den Hotels lasse zudem darauf schließen, dass viele Gäste aus dem In- und Ausland in den Weihnachtsferien zu erwarten sind.