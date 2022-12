Die neue Taxiregelung beim Villacher Hauptbahnhof sorgt weiter für Wirbel in der Branche. Damit Busse mehr Platz bekommen, hat Verkehrsreferent Gerald Dobernig (Verantwortung Erde) neun Stellplätze gestrichen. Taxis können seit Mitte Dezember nur mehr auf drei gekennzeichneten Plätzen auf ihre Kunden warten. In der angrenzenden Zeidler-von-Götz-Straße zeigt ihnen eine Kamera an, wann weitere Taxis auf den Hauptbahnhof nachrücken können. Die Innung zeigt sich verärgert und spricht von einer "völlig unzureichenden Lösung auf einem so stark frequentierten Platz".