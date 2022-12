Nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst in der zweiten Jännerhälfte 2023 soll der erste Güterzug über den Schienen-Zollkorridor vom Hafen Triest nach Fürnitz führen. Gut zwei Monate nach der Präsentation in Wien wird das „Korridor-Shuttle“ dann Realität. Wie viele Container an Bord sein werden, sei offen, sagen die beiden Geschäftsführer des Logistik Center Austria Süd (LCA), Julia Feinig-Freunschlag und Udo Tarmann. Ebenso der Rhythmus, mit dem solche Shuttles eintreffen werden. Die LCA-Geschäftsführer stapeln tief: Die Prozesse müssten sich einspielen. Wenn das Shuttle ins Laufen komme, möchten es die ÖBB „offensiv vermarkten“.