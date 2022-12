Seit 36 Jahren bringen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) das Friedenslicht in Österreichs Städte. Und somit auch nach Villach. Pünktlich um 14.43 Uhr wurde das Friedenslicht aus Bethlehem am Mittwoch mit dem Railjet 596 aus Salzburg kommend am Villacher Hauptbahnhof von Zugbegleiter Helfried Huber an Vertreter des Roten Kreuzes und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der ÖBB übergeben. In Kärnten kann es übrigens am Heiligen Abend in Villach am Hauptbahnhof, in Klagenfurt und an weiteren ausgewählten Bahnhöfen von Privatpersonen und Organisationen abgeholt werden.

Das Friedenslicht wurde heuer von der zwölfjährigen Sarah Noska aus Altenberg bei Linz in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem entzündet und zum ORF nach Linz transportiert. Von dort aus wird es seit vielen Jahrzehnten in mehr als 30 Länder weltweit verteilt, wo es am Weihnachtsabend für Millionen Menschen leuchtet. Einmal im Jahr fährt das strahlende Friedenssymbol gemeinsam mit zahlreichen Reisenden mit der Bahn.