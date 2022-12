Der Kärntner Krampusmaskenprozess artet zum Monsterprozess aus, denn auch am fünften Verhandlungstag am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt gab es kein Urteil - dafür neue Erkenntnisse, wie die billigen Deals mit den sündteuren Sammlerstücken abgelaufen sind.