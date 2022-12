Es ist wieder soweit – nach 15 Jahren Pause erlebt die Villacher Alpen Arena ihr Weltcup-Comeback. Erstmals werden hier die Damen um Weltcuppunkte kämpfen. Am 28. und 29. Dezember werden auf der Schanze in Möltschach zwei Springen ausgetragen – in einem für Sportfans hochinteressanten Format.

Insgesamt haben mehr als 70 Springerinnen aus 17 Nationen ihre Nennung abgegeben."Es wird, wie man es von der Vier-Schanzen-Tournee der Herren kennt, auch bei unserem Tournament im K. O.-Modus gesprungen“, verrät Gerhard Prasser, der Vorsitzende des Organisationskomitees. "Mit diesem Format sind wir am Puls der Zeit.“ Was auch das Mitwirken von Red Bull unterstreicht.

Sonst nur Kitzbühel und Kulm

Der Salzburger Milliardenkonzern zieht den kleinen, exklusiven VIP-Raum für Sponsoren und geladene Gäste groß auf. "Sonst ist Red Bull nur noch in Kitzbühel und beim Skifliegen am Kulm vertreten. Das belegt den Stellenwert unseres Tournaments, das nach Olympia und den Weltmeisterschaften das wichtigste Ereignis im Skisprungsport ist“, meint Prasser dem die Nachhaltigkeit des Events wichtig ist. "Wir haben ein Pressezentrum errichtet, das nach der Veranstaltung als Skiverleih genutzt wird. Auch das neue Glasfasernetz ist eine nachhaltige Investition.“

Mit Shuttlebus oder Auto

Zuseher können bequem und kostenlos per Bus-Shuttle vom Hauptbahnhof in die Alpen Arena gelangen – am 28. Dezember um 12.30, 13.30 und 14.30 Uhr. Die Rückfahrt ist um 15.45 und um 16.30 Uhr. Am 29. Dezember fahren Busse vom Hauptbahnhof um 10.30, 11.30 und 12.30 Uhr, von der Alpen Arena um 14.45 und 15.30 Uhr.

Autofahrer können in den Gritschacher Weg einfahren und gegenüber dem Eingang parken. Alle Infos finden sich zudem im Arena-Magazin, das Prasser und Pressesprecher Christian Kohlmayer erstellt und dank Sponsoren finanziert haben.

Einer der großen Unterstützer neben Land und Stadt ist die Tourismusregion Villach. Geschäftsführer Georg Overs: "Frau Holle hat ihren Beitrag geleistet. Jetzt liegt es an uns, allen unsere Region schmackhaft zu machen.“ Mit dem Erlös wird ein Teil der Siegerehrung bezahlt, die am Rathausplatz über die Bühne gehen wird.

Die beiden Springen in Villach bilden gemeinsam mit zwei weiteren Bewerben im slowenischen Ljubno eine Gesamtwertung und könnten den Beginn einer Tournee für die Damen, ähnlich der Vier-Schanzen-Tournee der Herren, darstellen.

Gewinnspiel

Die Kleine Zeitung verlost 2 x 10 Eintrittskarten für die Springen am 28. und 29. Dezember. Schicken Sie uns einfach ein Mail mit ihrem Namen und dem Kennwort "Skispringen" an villach@kleinezeitung.at.

Die Gewinner werden am 23. Dezember gezogen und per Mail benachrichtigt.