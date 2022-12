Die Erwartungen waren hoch, die Schulden letztlich auch: Statt Millionen-Einnahmen blieb vom Luxusauto-Projekt in Villach ein anerkanntes Minus von rund 4,3 Millionen Euro – und enttäuschte Gläubiger. Denn die schauen durch die Finger und bekommen insgesamt lediglich 0,11 Prozent. Das sind exakt 4727,25 Euro. Mehr war von der Pleitefirma Hispano Suiza Engineering nicht zu holen, trotz intensiver Suche in Österreich und Deutschland. Um die Kosten für das Insolvenzverfahren nicht weiter zu steigern, wurde dieses vor wenigen Tagen am Landesgericht Klagenfurt abgeschlossen.