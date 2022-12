Der Villacher Unternehmer Milojica "Miki" Aleksic hat neue Pläne. Vier Jahre nach der Eröffnung seines Hotel Seven in Maria Gail will Aleksic nun erweitern. Rund 20 Zimmer mehr soll das Vier-Sterne-Hotel mit 68 Zimmern erhalten. "Wir wollen in den kommenden zwei Jahren um 30 Prozent erweitern, dazubauen und aufstocken", bestätigt Aleksic. Das Hotel soll so auch in die Vier-Sterne-Superior-Kategorie aufsteigen.