Die großen Gewinner des Jahres 2022 in Villach

Matthias Mayer stieg bei den Olympischen Spielen in Peking endgültig in den Skiolymp auf. Der Afritzer raste bei Olympia zum dritten Mal in Serie zu Gold. Aber auch Haubenlokal, ausgezeichnete Unternehmen, Einsatzkräfte, Ukrainehelfer und Künstler leisteten Besonderes.