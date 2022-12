"Zu Beginn war die Gitarre ein Ausgleich, um nach meinen Badminton-Turnieren wieder ein wenig runterzukommen. Ich habe mich in meinem Zimmer eingesperrt, gespielt und erst dann wieder mit meiner Familie geredet", erzählt Musiker Leopold "Lanny" Lanner. Der gebürtige Villacher war nämlich vierfacher österreichischer Junioren-Staatsmeister in der Ballsportart und nahm an zwei Junioren-Europa- sowie einer Weltmeisterschaft teil. Als er bei der WM in Jakarta das Angebot bekam, nach Indonesien zu ziehen, stand er vor der Wahl, "entweder annehmen oder meine Profi-Karriere an den Nagel zu hängen, weil es in Österreich - auch heute noch - nicht genügend Möglichkeiten gibt." Er entschied sich für Letzteres und legte somit den Grundstein für seine musikalische Karriere.