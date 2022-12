Verkehrsunfall Freitagnachmittag in Villach: Gegen 16.45 Uhr fuhr eine 39-jährige indonesische Staatsbürgerin aus Villach mit ihrem Pkw vom Westbahnhof kommend in Richtung Kärntner Straße B 83. An einer ampelgeregelten Kreuzung bog sie nach links ein. Zur selben Zeit überquerte eine 48-jährige russische Staatsbürgerin aus Villach dort den Schutzweg.

Die 39-jährige Pkw-Lenkerin übersah die Fußgängerin zunächst. Als sie dann versuchte, zu bremsen, war es zu spät. Die 48-Jährige wurde von dem Auto erfasst, gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Die Verletzte wurde ins LKH Villach gebracht.