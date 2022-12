"66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran." Ob Entertainer Udo Jürgens bei seinem ewig jungen Gassenhauer an Bergsteigen und Erklimmen von Fünftausendern dachte, ist nicht überliefert. "Wir schon", schmunzeln Werner Tschische und Werner Holzmann. Die beiden "Über-70er" erfüllten sich einen seit Jahren gehegten Wunsch und kletterten durch das bolivianische Hochgebirge. Die Planung der mehrwöchigen Reise lagerten die Villacher an einen Österreicher aus, der sich in La Paz mit seinem Unternehmen auf Trekking-Touren spezialisiert hat.

"Wir überließen es dem Profi, uns mit einem bunten Programm aus Kultur und Kennenlernen von Land und Leuten an die Höhe zu akklimatisieren und uns so an die Herausforderung des Gipfelsturms heranzutasten." Der 73-jährige Tschische und Holzmann, er wird im Jänner 77, starteten in Sucre. "Die konstitutionelle Hauptstadt Boliviens liegt auf 3000 Meter. Sie wurde zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt, gilt als die schönste Stadt des Landes." Als die über Jahrhunderte reichste Stadt – nicht nur Boliviens, sondern weltweit – galt Potosi, eine weitere Station der Tour. "Wegen ihrer Silberminen", erzählt Holzmann. Heute wird dort dieses Edelmetall kaum noch gefunden. Vom einstigen Glanz blieb wenig über. Einen Rekord hat sich Potosi zumindest erhalten: Sie ist mit 4067 Höhenmeter die höchstgelegene Stadt der Welt.

Fotosession in der Salzwüste von Uyuni. Die Schicht ist teilweise 30 Meter dick © kk

Ein weiterer Superlativ erlebten die Villacher südwestlich von La Paz. "Der Flughafen El Alto liegt auf 4060 Metern Seehöhe und ist – erraten – der höchste Flughafen der Welt. Piloten, die hier landen wollen, brauchen sogar eine Spezialausbildung", schildert Tschische. "Die Landebahn ist vier Kilometer lang und muss komplett ausgefahren werden, weil Flugzeuge sonst wegen der dünnen Luft nicht aufsteigen können." Rund drei Wochen sah die Planung für den Aufenthalt vor. Zeit genug, um sich auf historische Spurensuche zu begeben. "Natürlich wieder in entsprechender Höhe", schmunzelte das Duo.

Mitten im Titikakasee – das höchstgelegene kommerziell schiffbare Gewässer der Welt – liegt die Isla del Sol. "Auf der Sonneninsel unternahmen wir eine rund 14 Kilometer lange Wanderung auf dem Inkasteig", erzählt Holzmann. "Hier haben die Inkas ihren Ursprung." Übrigens nicht nur dieses Volk. "Der Titikakasee ist auch bekannt für seine Halbinsel, die Copacabana." "Die war zuerst da", meint Tschische. "Brasilien und Rio de Janeiro haben ihre Copacabana von Bolivien abgepaust." Aber auch Bolivien nahm sich Anleihen aus aller Welt. Bestes Beispiel aus rot-weiß-roter Sicht: der "Pico Austria" – ein 5320 Meter hoher Berg, der nach seinem Erstbesteiger, einem Österreicher, benannt wurde. Und den auch Tschische und Holzmann erklommen. Zwei Tage dauerte der Anstieg. "Du musst körperlich und mental gefestigt sein", mahnt Tschische. "Die Nacht im Zelt war herausfordernd, die Kälte enorm, der Boden trotz Matte hart. Wir mussten mehrmals aufstehen, uns bewegen. Das war mit das Schlimmste, das ich erlebt habe."

Holzmann am Acatonga © KK

Und Tschische hat viel erlebt. Der ehemalige Landesbedienstete war im Himalaya unterwegs, bezwang den Kilimandscharo (5895 Meter), den Ararat in der Türkei (5137 Meter), war am höchsten Berg Europas (Elbus, 5642 Meter). Und nun auch am "Pico Austria". Nur zwei Tage später sollte der Höhepunkt der Reise folgen, der Anstieg auf den 6052 Meter hohen Acotango. "Leider nicht für mich", erzählt Tschische. Ein Darmvirus vereitelte den gemeinsamen Gipfelsieg. Holzmann nahm den Anstieg alleine mit seinem Führer in Angriff, der sich um den Gesundheitszustand des 76-Jährigen sorgte. "Seine Aufforderung zu pausieren, schmetterte ich ab: Brauch’ ich nicht. Mein Führer schüttelte nur den Kopf: Du bist eine Maschine." Die dann am Gipfel Emotionen zeigte. "Die Stimmung hat mich überwältigt. Klirrende Kälte, rundherum pfiff der Wind, während ich bis Chile blickte und einen aktiven Vulkan beobachten konnte."

Für Holzmann, den ehemaligen Geschäftsführer des Wasserverbandes Wörthersee Ost, war es die erste derartige Reise, die die Lust auf mehr weckte. Das nächste Ziel ist bereits gesteckt: "Der Kilimandscharo. Ich hab gesehen, dass ich es drauf hab’."