Das Infektionsgeschehen hat die Region fest im Griff. Rund 13.366 Kärntnerinnen und Kärntner waren laut Auskunft der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) vergangene Woche im Krankenstand, 4635 davon wegen eines grippalen Infekts. Deutlich mehr als im Vorjahr, da waren es zu dieser Zeit 1692. Auch in Villach herrscht Hochbetrieb in den Arztpraxen. „Wir verzeichneten in den vergangenen Tagen ein Drittel mehr Krankenstände“, sagt Allgemeinmedizinerin Toria Mörtl, seit Kurzem auch neue Bezirksärztevertreterin.

Rund 60 Patienten kommen an Spitzentagen zu ihr in die Ordination – eine Belastungsprobe, nicht nur für sie. „Der Ärztemangel macht uns allen zu schaffen. Ärzte mit kleinen Kassen werden nicht mehr nachbesetzt. Die Patienten teilen sich auf andere Ärzte auf, obwohl dort die Kapazitäten auch nicht mehr da sind“, schildert Mörtl die prekäre Situation. Dazu komme, dass ein Arzt ab einer gewissen Patientenanzahl nichts mehr dazuverdiene. „Die Politik hat es verabsäumt, dem drohenden Ärztemangel rechtzeitig entgegenzuwirken. Vor allem bei Terminen bei psychiatrischen Fachärzten und Augenärzten beträgt die Wartezeit oft Monate, auch die vier Kassenkinderärzte sind aktuell ausgebucht“, fordert die ausgebildete Gefäßchirurgin eine Aufstockung der niedergelassenen Ärzte. Aktuell ist sie Sprachrohr unter anderem für 21 Allgemeinmediziner.

"Bereitschaftsdienste nur schwer zu besetzen"

Die Auslastung der Mediziner unter der Woche führt auch dazu, dass es immer schwieriger wird, den hausärztlichen Bereitschaftsdienst an den Wochenenden abzudecken. In den Bezirken Villach und Villach-Land kommt es immer wieder zu Ausfällen. Mörtl: „Im Dezember und Jänner werden wir es noch schaffen, Dienste gut abzudecken, aber danach ist alles offen.“ Dabei wären laut ihrer Sicht Ärzte prinzipiell bereit dafür, wenn sie unter der Woche nicht so ausgelastet wären. Im Umland sieht es noch schlechter aus. In der Zweigstelle „Ferndorf, Paternion, Nikelsdorf, Weißenstein und Feistritz/Drau“ gab es am vergangenen Wochenende gar keinen hausärztlichen Bereitschaftsdienst. Auch die Region „St. Jakob, Rosegg, Faak, Feistritz, Fürnitz und Ledenitzen“ war der Samstag nicht besetzt. Laut Plan müsste dann der Covid-Visitendienst einspringen und die Patienten mitversorgen

"Bereitschaftsdienst von Kinderärzten wäre hilfreich"

Auf das Problem angesprochen, antwortet Klaus Mitterdorfer von der Kärntner Ärztekammer: „Uns ist das Problem bekannt. Generell können wir in Kärnten 90 Prozent der Dienste besetzen, nur in den Bezirken Villach, Villach-Land und Spittal ist es schwierig.“ Eine geplante Reform, die den hausärztlichen Bereitschaftsdienst unter anderem durch flexiblere Arbeitszeiten attraktiver machen soll, soll Abhilfe schaffen. Bis diese umgesetzt wird, kann es aber noch dauern. Um die Besetzung der Dienste über die Weihnachtsfeiertage und bis hin zu Ostern sicherzustellen, arbeiten Ärztekammer, Land, Rotes Kreuz und ÖGK intensiv an einer Lösung. „Kurzfristig soll es einen Ärztevisitendienst, ähnlich wie dem Covid-Visitendienst, geben“, sagt Mitterdorfer.

Laut Toria Mörtl wäre auch zusätzlich auch ein Bereitschaftsdienst von Kinderfachärzten hilfreich. „Bis dato sind zwar viele telefonisch immer erreichbar, aber das wird nicht finanziell abgegolten“, so die Ärztevertreterin.