Das gut bürgerliche Gasthaus ist für seine Hendl-Spezialitäten bekannt. Der kulinarische Schwerpunkt wurde aus der Steiermark importiert und zwar ist dies der Heirat von Gastwirt Peter Falle mit Gattin Maria zu verdanken. Die Chefin stammt aus Feldbach und so zogen Kernöl, Hendl, Kürbiskerne, steirischer Wein und Co. im Landgasthaus Falle in Velden ein. "2005 haben meine Frau und ich begonnen, den Familienbetrieb nach und nach umzubauen. Zuvor waren wir ein Gasthaus für Einheimische, inzwischen sind wir ein zertifiziertes Genussland Kärnten-Restaurant mit angeschlossenem Hofladen", schildert Peter Falle, der beim Betrieb des über 400 Sitzplätze umfassenden Restaurants (innen und außen) auf die tatkräftige Unterstützung seiner Töchter Verena und Sabrina zählen kann.

Landgasthof Falle in Lind ob Velden © Andrea Steiner

"Meine Schwester und ich sind die Springer, wir arbeiten in der Küche oder im Service", sagt Verena Falle. In der Küche werkt ein junges Team, das neben den traditionellen Hendl-Variationen immer wieder weiß, die Gäste zu überraschen: asiatische Gerichte sind auf der Speisekarte ebenso zu finden wie Köstlichkeiten aus der Mittelmeer-Küche. In der hauseigenen Nudelwerkstatt werden wöchentlich diverse Sorten produziert, die auch im Genussladen erhältlich sind.

Hendlbrust mit knackig- frischem Salat © Andrea Steiner

Wer im Landgasthaus Falle in Lind einkehrt sollte es keinesfalls verabsäumen, die Lindner Cremeschnitte, die Buchteln oder den Apfelstrudel zu verkosten. Zu Mittag gibt es eine kleine Karte, der gemischte Nudelteller mit Salat (15,90 Euro) ist eine gutbürgerliche Portion, die gebratene Hühnerbrust (15.90) landete saftig zart am Teller, die Salatgarnitur weit mehr als nur Garnitur, frisch und knackig. Jeden Dienstag gibt es Tafelspitz (18,90) beim Falle, jeden Donnerstag Zwiebelrostbraten (17,90).