Einen nicht alltäglichen Gast durfte der Villacher Juwelier Schützlhoffer am Donnerstag in seinem Geschäft in der Widmanngasse begrüßen. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) überreichte den Unternehmern Gerald und Paul Schützlhoffer das Landeswappen. Dies erfolgte in Anspielung auf Schützlhoffers prominentesten Kunden, Rapper Capital Bra, in Form eines Rapsongs.