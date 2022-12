"Es ist der dunkelste Tag in der Geschichte unseres Projekts", schreibt das Waldrappteam in dieser Woche auf seiner Facebook-Seite. 27 Tiere der gefährdeten Art kamen in ihrem Winterquartier in der Toskana in einem Zyklon um. Das bestätigt Emanuel Liechtenstein, Leiter des Tierparks Rosegg und Obmann des Fördervereins Waldrappteam. Er beruhigt aber: "Das Projekt ist dadurch nicht gefährdet."