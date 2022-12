Nach der Gerlitzen wollen nun endlich auch die anderen Skigebiete in der Region in die Wintersaison starten. Das Dreiländereck wollte am Samstag loslegen, muss den Saisonstart jetzt aber wegen Schneemangel doch auf 22. Dezember verschieben. "Es gab leider zu wenige kalte Tage zum Beschneien", sagt Geschäftsführer Wolfgang Löscher.