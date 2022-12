Der Besitzer (53) einer Tankstelle in Villach alarmierte am Dienstag um 19:45 Uhr telefonisch die Polizei. Er gab an, dass er mit seinem Pkw gerade ein Fahrzeug verfolge, in dem sich drei Personen befänden. Diese hätten zuvor in seiner Tankstelle mehrere Lebensmittel gestohlen.

Das besagte Fahrzeug konnte von einer Polizeistreife angehalten werden. Im Fahrzeug befanden sich eine 40-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 27 und 33 Jahren, alle drei rumänische Staatsbürger. Ebenso wurden die gestohlenen Waren aufgefunden.

Im Zuge der Amtshandlung konnte den Beschuldigten ein weiterer Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft und ein Wechselbetrug in einem Villacher Kaffee nachgewiesen werden. Nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl wurde gegen die drei Personen ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen. Die drei Rumänen wurden festgenommen und werden angezeigt.