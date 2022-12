Bei einer Polizeikontrolle am Grenzübergang Karawankentunnel wurde am Dienstag gegen 13 Uhr ein Pkw mit deutschem Kennzeichen angehalten und überprüft. In dem Wagen befanden sich neben dem Lenker (28) aus Georgien fünf weitere Personen, zwei davon minderjährig.

Die weiteren Erhebungen ergaben, dass es sich bei den fünf Menschen um eine Familie aus Russland handelt, die für die Fahrt von Slowenien nach Deutschland mehrere hundert Euro bezahlt hatte. Die Familie stellte einen Antrag auf internationalen Schutz. Der Lenker wurde festgenommen und wird wegen Verdachts der Schlepperei angezeigt.