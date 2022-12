Die Musikkneipe Sepp in Arnoldstein war jahrelang ein Treff für Musik und Kultur. Im Jänner verstarb Wirt Josef "Sepp" Michor an den Folgen einer Erkrankung.“ Rita Michor beschreibt ihren Sepp als Mensch mit vielen Ritualen, eines davon behielt er sich bis zum Schluss. "Sepp rief als Wirt in der Kneipe immer um 2.30 Uhr zur Sperrstunde. Als er im Krankenhaus lag und wir wussten, dass es bald vorbei sein wird, hielt Sepp in der Sterbenacht noch bis 2.30 Uhr durch, dann schlief er friedlich ein."