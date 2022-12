Ein durchaus buntes Winterprogramm wurde auch heuer wieder für den Naturpark Dobratsch zusammengestellt. Darunter die spannende Schatzsuche im Schnee, die bis Anfang April jeden Sonntag. Bei einer geführten Winterwanderung mit Spiel und Spaß wird mit LVS-Geräten, die zur Lawinenverschüttetensuche verwendet werden, ein Schatz gesucht. Die Teilnehmerinnen lernen spielerisch den Umgang mit dem LVS-Gerät, Schaufel und Sonde (Materila wird bereitgestellt). Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.

Mit LVS-Geräten, Sonde und Schaufel wird nach dem Schatz gesucht © Naturpark/kk

Am Donnerstag, 15. Dezember, ist die Arbeiterkammer Villach von 8 bis 12 Uhr Schaucplatz einer besonderen Lesung. Im Rahmen des „Berge lesen Festivals“ lädt der Naturpark Dobratsch die Kinderbuchautorin Sandra Walkshofer zu einer Leserunde mit Kindern ein. Das von ihr verfasste Buch handelt vom Naturpark Dobratsch, seiner Natur und seiner Tierwelt und soll den Kindern die Besonderheiten dieses Naturparks näherbringen.

Stimmungsvoller Naturpark-Advent

Stimmungsvoll ist auch der Naturpark-Advent bei Lisi's Einkehr in der Schütt am Sonntag, 18. November (ab 11 Uhr). Für eine stimmungsvolle musikalische Umrahmung ist gesorgt und auch die beliebten Kutschenfahrten werden in diesem Jahr wieder angeboten. Für die kleinen Gäste ist ein kindgerechtes und vielfältiges Naturerlebnisprogramm geplant.

© Naturpark/kk

Ab 28. Dezember und bis 18. Februar stehen am Dobratsch jeweils mittwochs und samstags geführte Winterwanderungen am Plan. Die Naturpark-Ranger kennen das Gebiet rund um den Dobratsch wie ihre Westentasche. Bereits während der Busfahrt und dann auch bei der anschließenden Wanderung zum Gams- und Gipfelblick erfahren die Gäste Wissenswertes über den Naturpark und seine besonderen Pflanzen und Tiere. Gleichzeitig kann man den traumhaften Ausblick in die verschneite Bergkulisse genießen.

Die Ranger und Rangerinnen kennen den Naturpark wie ihre Westentasche © Naturpark/kk

Eine weitere Attraktion bieten die Unplugged-Touren, die jeweils freitags am Abend (30. Dezember bis 10. März) durchgeführt werden. Bei dieser geführten Nachtwanderung begeben Sie sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne künstliches Licht auf verschneiten Wanderwege auf eine besondere Reise im Naturpar. Ziel ist die Schutzhütte am 10er-Nock, wo eine regionale Jause mit einer eigenen Punschkreation der Naturpark-Partnerbetriebe wartet und bei Laternenlicht gemeinsam genossen wird.

© Michael Stabentheiner/kk

Keine Wäsche waschen zwischen Weihnachten und Neujahr? Stammt Rauhnacht von "rau", "rauch" oder doch aus dem althochdeutschen "rûch"? Sind die Rauhnächte Überbleibsel aus der Zeitrechnung nach einem Mondjahr? Am 5. Jänner begeben sich Wissbegierige auf die Spur der Geschichte und Mythologie des Räucherns sowie in das Brauchtum unserer Heimat. "Tauchen Sie mit uns ein in die Welt, in der Kräuter, Flechten und Harze glosen und genießen Sie dabei den nächtlichen Ausblick auf Villach", sagt Naturpark-Geschäftsführer Robert Heuberger.

Naturpark als Fernsehstar

Und wer sich den Naturpark zu Hause auf der Couch gönnen will, ist am 8. Jänner um 16 Uhr dran. ORF-Star Harry Prünster wird auf ORF2 (Harrys schönste Zeit) die Besonderheiten des Winters im Naturpark einem breiten Publikum präsentieren. Die Produktion wurde in Kooperation mit der Tourismusregion Villach umgesetzt.