Im Jahr 2018 ging das Lebenswerk der Familie Oschounig in St. Job bei Fürnitz in Flammen auf. Ihr Ziegenstall wurde bei einem Großbrand komplett zerstört. Mittlerweile kann die Familie aber wieder lachen. Mit tatkräftiger Unterstützung von vielen helfenden Händen wurde der Bio-Milchziegenbetrieb in kürzester Zeit wieder aufgebaut und modernisiert. Drei Jahre nach der Wiedereröffnung steht jetzt das nächste Großprojekt an. Am Dach des Ziegenstalls wird mittels Bürgerbeteiligungsmodell eine Photovoltaikanlage gebaut. Sie soll noch vor Weihnachten in Betrieb gehen.