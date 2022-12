Keine großen Überraschungen gab es kürzlich bei der Neuwahl des Vorstands des Tourismusverbandes (TVB) Villach. Vorsitzender Gerhard Stroitz, er ist Geschäftsführer der Kinderhotels Europa, und sein Team stellten sich nach abgelaufener Periode zur Wiederwahl und wurden bestätigt. Mit Sport-, Aktiv- und Kulturangeboten will der wiedergewählte Vorstand in den kommenden fünf Jahren neue Gäste für die Draustadt gewinnen. Bewährte Formate wie die Stand-up-Paddle-Veranstaltung "SUP Alps Trophy", der Ausbau des Mountainbike-Angebotes und das Krimifest sollen weiterentwickelt werden.

TVB-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stroitz (rechts) mit weiteren Vorstandsmitgliedern und Villachs Tourismusreferenten Christian Pober (Zweiter von links) © (c) Adrian Hipp/kk

"Radfahren liegt bei unseren Gästen voll im Trend. Deshalb werden wir unser Mountainbike-Angebot noch verstärken", sagt Stroitz. Direkt bei der Soccer-Golf-Zone im Bereich des "Karnerhofes" in Drobollach am Faaker See soll mit einer neuen Wellenbahnanlage, ein sogenannter Pumptrack, das Familienangebot für Radgäste erweitert werden. "Kommendes Jahr ist geplant, auf einer Gesamtfläche von 3000 Quadratmetern zwei neue Pumptracks zu errichten und das "lake.bike"-Angebot weiter zu stärken", betont TVB-Geschäftsführer Michael Sternig, Geschäftsführer des Villacher Tourismusverbandes. Zielpublikum seien Mountainbike-Begeisterte Anfänger und Fortgeschrittene aller Altersklassen. Rund 500.000 Euro werden investiert.

Faaker See als Zentrum der Stand-up-Paddleszene

Mit einem fixen Fünf-Jahres-Vertrag bis 2027 für die Bewerbe der "SUP Alps Trophy" sollen sich der Faaker See und Villach in der internationalen Stand-Up-Paddlerszene weiter etablieren. Mit verschiedenen Bewerben wie einem XXL-SUP-Teamrace mit 40 Teams und insgesamt 320 Teilnehmern und Teilnehmerinnen sowie einem Family Day für Kinder und Jugendliche, einem Langstrecken- und einem Fun-Race mit mehreren hundert Teilnehmenden ist für ein breites Programm gesorgt. Termin 18. bis 21. Mai 2023.

© The Lake Rocks/kk

SUP-Nightrace auf der Drau

Im Mai wird die "Freizeit Base" bei den Drau-Terrassen im Zentrum von Villach erstmals Wettkampfort der internationalen Paddlerszene. "Bei einem spektakulären Nightrace erwarten wir uns auf Draubrücke und den Ufern viele Zuschauer und Zuschauerinnen", freut sich Sternig auf die wettkampfmäßige SUP-Premiere auf der Drau.

Neuer Workout-Park Drobollach in Drobollach

Mit einem neuen Workout-Park soll das ehemalige Wirtefest-Areal südlich des Kulturhauses in Drobollach zu einem Fitness-Freiluft-Areal umgestaltet werden. Der neue Parcours wird vor allem Familien, Kinder und Jugendliche ansprechen.

Herbstbelebung Krimifest: Vier Jahre wird weiter gemordet

Das Krimifest wird als neues, passendes Herbst-Angebot weiterentwickelt. Mit einem neuen Vier-Jahres-Vertrag wurde mit dem Krimifest-Organisationsteam eine Fortsetzung bis 2025 fixiert. 2023 und 2025 findet in Villach auch die Verleihung des begehrten Österreichischen Krimipreises statt. So sollen zusätzliche Gäste angesprochen werden.