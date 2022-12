Advent, Advent, das Geldbörserl brennt. Noch hat sich die Aufregung über die Preise für Glühwein, Glühmost und Kinderpunsch (jeweils 5,80 Euro) beim Adventmarkt am Pyramidenkogel nicht gelegt, da setzt ein Lokal in der Nähe des Weihnachtsmarkts in Velden noch eines drauf: Saftige 7,50 Euro kostet dort ein Tee.