Eine Fußball-Weltmeisterschaft im Winter, ohne Public Viewing, da fehlt natürlich einiges an Stimmung. Kroatische Fans in Kärnten haben sich deshalb einen Ort gesucht, wo sie ihre Mannschaft trotzdem gemeinsam anfeuern können. Mario Pavic, Obmann der "Croboys": "Natürlich werden wir am Dienstag das Halbfinale gegen Argentinien gemeinsam schauen. Das Café Post in der Ossiacher Zeile in Villach wird sozusagen unser Public Viewing."