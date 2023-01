Der digitale Arbeitskalender zeigt an, welcher Mitarbeiter gerade wo ist: im Homeoffice, im Urlaub oder in einem der Büros in Villach, Klagenfurt oder Wien. "Das muss eine Woche vorher eingetragen werden, das ist mir wichtig", sagt Chef Marc Gfrerer, der mit "Logmedia" Onlineshops und innovative Webprojekte für Kunden wie Jacques Lemans, Globo Lighting oder Whisky-Erlebniswelt im Waldviertel erstellt. Ansonsten lässt er seinem jungen Team im Alter von 23 bis 42 Jahren relativ viel Freiraum bei der Gestaltung der Arbeitszeiten. "Homeoffice wird sehr gut angenommen und sorgt für mehr Quality-Time mit der Familie. Einzige Vorgabe sind zwei Präsenztage pro Woche. Dieser ist von Montag bis Donnerstag frei wählbar", sagt Gfrerer, der auf Vertrauensarbeitszeit setzt: "Bei uns gibt es keine Stempeluhr. Ich vertraue darauf, dass die Mitarbeiter auch im Homeoffice die gewünschte Leistung erbringen. Für Überstunden gibt es keinen Zwang, wir akzeptieren den Wunsch der Mitarbeiter, ihre Arbeitszeit frei einzuteilen."