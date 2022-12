Kinderbetreuungseinrichtungen stehen vor großen Herausforderungen. Es fehlt an Personal. In der Steiermark mussten bereits erste Kindergartengruppen geschlossen werden, vergangene Woche sah sich in Kärnten ein Kindergarten in Maria Rain dazu gezwungen. Aber wie sieht es im Bezirk Villach aus? "Wir haben heuer noch keine Gruppe geschlossen“, bestätigt Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). "Auch bei uns gibt es in den Kindergärten aber immer wieder Personalengpässe. Es fehlen Nachmittagspädagoginnen – da helfen wir uns mit Ausnahmegenehmigungen und setzen Kindergartenassistentinnen ein“, sagt sie. Zudem werden im kommenden Jahr elf neue Mitarbeiterinnen im Bereich eingesetzt.