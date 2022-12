Am Donnerstag fuhr ein 37-jähriger Italiener mit seinem Pkw um die Mittagszeit auf der Bahnhofstraße in Villach. Aufgrund eines querenden Fußgängers hielt er seinen Pkw vor dem Schutzweg an. Zur gleichen Zeit fuhr ein 65-jähriger E-Biker aus Afritz am See auf den angehaltenen Pkw auf und kam dabei zu Sturz.