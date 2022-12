Andreas Kump aus Krottendorf sitzt im Rollstuhl. Was für den Großteil der Menschen selbstverständlich ist, fällt dem 36-Jährigen schwer: die tägliche Nahrungsaufnahme. "Er braucht eine Plastikgabel mit einer speziellen Länge, Biegung und Spitze", schildern seine Eltern, Elisabeth und Erich den Alltag. Die handelsüblichen Gabeln passen nicht, brechen ständig. Andreas machte sich im Internet selbst auf die Suche nach Ersatz: "Eine Gabel in der entsprechenden Länge und Biegung war in Kärnten nicht zu finden.“ Bis ihm eine Idee kam: "Ich könnte sie mir ja per 3D-Drucker herstellen lassen.“