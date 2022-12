Über Generationen hinweg prägte "Leder Michorl" das Stadtbild in Villach. 115 Jahre lang war das Lederwarengeschäft am Standort Hauptplatz 2 angesiedelt. Mit Ende November wurde der Traditionsbetrieb, der mittlerweile schon in vierter Generation geführt wurde, geschlossen. Inhaber Alex Michorl trat seinen verdienten Ruhestand an. Nachfolger konnte keiner gefunden werden. "Ich gehe ohne viel Wehmut und freue mich jetzt auf die Pension, in der mir sicherlich nicht langweilig werden wird", so Michorl, der das Geschäft rund 40 Jahre lang geführt hat. Ob es einen Nachmieter gibt, ist noch nicht bekannt, das Gebäude wurde erst heuer von einem Großinvestor gekauft und soll saniert werden.