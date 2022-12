Neue Gesichter und neue Impulse für das Villacher Marktgeschehen. Das Unternehmen „Kärntner Fleisch“ bereichert ab sofort das Angebot in der Markthalle an der Draulände mittwochs und samstags. Sabine Filzmaier, Leiterin der Villacher Kanerta-Filiale in der Genussmeierei, wo „Kärntner Fleisch“ erhältlich ist, und ihr Team haben viele Ideen. „Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden das bei Kärntner Bauern und Bäuerinnen gekaufte Produkt noch schmackhafter machen“, sagt Filzmaier: „Wir bieten Schwein, Rind, Kalb und Lamm auf Vorbestellung an. Unser Anspruch sind beste Qualität und Service.“



Marktreferent Stadtrat Christian Pober (ÖVP) freut sich auf die neuen Impulse: „Auch über Veranstaltungen am Villacher Wochenmarkt, mit Tipps und Erlebnis, bei denen sich Kärntner Fleisch einbringen will, haben wir bereits gesprochen. Das Unternehmen zieht am Markt sicher auch neue Kundinnen und Kunden an, die auf regionale Qualität setzen.“

„Kärntner Fleisch“ ist in der Genussmeierei neben dem Lagerhaus vertreten und erweitert mit dem Wochenmarkt die regionalen Einkaufsmöglichkeiten. „Wir werden flexibel und serviceorientiert für die Kundinnen und Kunden da sein, an beiden Stellen kann man die Produkte vorbestellen und abholen.“ Mit ihrem Stellvertreter Stefan Tschlatscher hat Filzmaier einen erfahrenen Koch zur Seite, dessen Halbfertig-Produkte sehr gut ankommen. Rindsrouladen zählen ebenso dazu wie Spieße, die Grillpalette, Roastbeef, Beef Tartare, nach Jahreszeit und auf Vorbestellung noch Einiges mehr. Filzmaier: „Persönlicher Kontakt und Beratung der Kundinnen und Kunden sind uns sehr wichtig.“